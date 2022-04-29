Son dakika... Elazığ'da jandarma ve polis ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı - Haberler

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Son dakika... Elazığ'da jandarma ve polis ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı

AA - İsmail Şen - Güncel
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Son dakika... Elazığ'da jandarma ve polis ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Elazığ'da emniyet ve jandarma ekiplerince bayram öncesi helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da emniyet ve jandarma ekiplerince bayram öncesi helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı'na doğru trafik yoğunluğunun arttığı kara yollarında sorun yaşanmaması için denetimleri sıkılaştırdı.

Kara yollarında belirli bölgelerde ve uygulama noktalarında tüm tedbirleri alan ekiplere, helikopterle de havadan destek verildi.

İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden Komiser Yardımcısı Ali Karataş ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş'in de katıldığı denetimde, trafik kuralı ihlalinde bulunan sürücüler, belli aralıklarla oluşturulan uygulama noktalarına bildirildi.

AA / İsmail Şen - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Bayram, Elazığ, Güncel, Haberler

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