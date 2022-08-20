Son Dakika | Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika gündem haberi: Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, A.Y'nin kullandığı 23 AAF 758 plakalı otomobil, Kovancılar ilçesi Tepebağ köyü yol ayrımında Ş.Ç'nin kullandığı 33 CFE 48 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Suat Öztürk Kovancılar Elazığ Güncel Haberler Son Dakika

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