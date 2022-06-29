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Son Dakika | Elazığ'da evden hırsızlık yapan bir kişi tutuklandı

AA - İsmail Şen - Güncel
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Son Dakika | Elazığ'da evden hırsızlık yapan bir kişi tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Elazığ'da evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Elazığ'da evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde meydana gelen evden hırsızlık konusuyla ilgili çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin C.K. olduğu tespit edildi.

Zanlı, bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

22 suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / İsmail Şen - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Elazığ Güncel Haberler Son Dakika

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