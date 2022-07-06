Son dakika: Elazığ'da ev yangınında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler

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Son dakika: Elazığ'da ev yangınında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

AA - İsmail Şen - Güncel
Son dakika: Elazığ'da ev yangınında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haber: Elazığ'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden ev sahipleri itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Binanın 5'inci katında yaşayan ve dumandan etkilenen Merve Y, itfaiye ekiplerince yangın merdiveniyle kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara yol açtı.

AA / İsmail Şen - Güncel

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