Son dakika... Elazığ'da 1,5 metrelik yılanların dansı kameraya yansıdı - Haberler

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Son dakika... Elazığ'da 1,5 metrelik yılanların dansı kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberine göre Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde 1.5 metre uzunluğunda olan yılanların dansı saniye saniye kameraya yansıdı.

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde 1.5 metre uzunluğunda olan yılanların dansı saniye saniye kameraya yansıdı.

Havaların ısınmasıyla birlikte arazilerde çok sık şekilde görülmeye başlayan yılanlar, bu defa dans yaparken görüldü. Merkeze bağlı tarihi Harput Mahallesi İnceler mevkiinde arabasıyla yoldan geçen vatandaş 1.5 metre uzunluğundaki siyah renkli yılanların dans yaptıklarını fark etti. Bunun üzerine vatandaş cep telefonu ile o anları saniye saniye kaydetti. Yılanlar, uzun bir süre dans ettikten sonra gözden kayboldu.

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