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Son dakika haber: Ekvador'da toprak kayması: 4 ölü, 11 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber: Ekvador'da toprak kayması: 4 ölü, 11 yaralı

Son dakika gündem haberi: Güney Amerika ülkesi Ekvador'da şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen toprak kaymasında 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen toprak kaymasında 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı.

Ekvador'un güneyindeki Cuenca kentinde şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymasına yol açtı. Meydana gelen toprak kayması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi ise yaralandı.

Bölge itfaiyesi tarafından yapılan açıklamaya göre 436 kişinin tahliye edildiği kentte acil durum ilan edildi. Heyelan ve sel meydana gelen bölgelerde ekipler enkaz kaldırma ve yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

(Ahmet Atan/ İHA)

Son dakika haber: Ekvador'da toprak kayması: 4 ölü, 11 yaralı

Son dakika haber: Ekvador'da toprak kayması: 4 ölü, 11 yaralı

Son dakika haber: Ekvador'da toprak kayması: 4 ölü, 11 yaralı

Son dakika haber: Ekvador'da toprak kayması: 4 ölü, 11 yaralı

Son dakika haber: Ekvador'da toprak kayması: 4 ölü, 11 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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