Polis Akademisi 3 bin 250 bekçi istihdam edileceğini açıkladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polis Akademisi 3 bin 250 bekçi istihdam edileceğini açıkladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Polis Akademisi 3 bin 250 bekçi istihdam edileceğini açıkladı

Polis Akademisi sosyal medya hesabı üzerinden 3 bin 250 bekçi istihdam edileceğini açıkladı.

Polis Akademisi sosyal medya hesabı üzerinden 3 bin 250 bekçi istihdam edileceğini açıkladı.

Polis Akademisinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 81 ilde toplam 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi istihdam edileceği açıklandı. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "81 ilimizde istihdam edilmek üzere 3.250 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

(Ahmet Furkan Gülap/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ekonomi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title