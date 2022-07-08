Son dakika! Ekili alan yangınlarına karşı Trakya'daki Tarım ve Orman müdürleri çiftçileri uyardı

Trakya'da son dönemde ekili alanlarda meydana gelen yangınlar nedeniyle çiftçilere dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

Trakya genelinde son 15 günde yüzlerce dönüm arazide yangınlar meydana geldi. Kimi anız yangını kimi de ekili buğday tarlalarında görüldü.

Bölgede en çok tarla yangını Tekirdağ'da kayıtlara geçti. Tekirdağ'da yarısı ekili alan olmak üzere 1600 dekar tarım arazisinde, Kırklareli'nde 160 dekarda, Edirne'de de 220 dekar tarlada yangın meydana geldi.

Üreticiler uyarıldı

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, ekili arazilerde çıkan yangınlara karşı üreticilerin dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Bayazıt, buğday hasadının yoğun şekilde devam ettiği ilde tarlalarda çıkan yangınların ürün kayıplarına yol açtığına işaret etti.

Yangınlara karşı dikkatli ve duyarlı olunmasını isteyen Bayazıt, şunları kaydetti:

"Özellikle hasat dönemindeki ürünlerin olduğu bölgede yangına sebebiyet vermemek için anızların yakılmaması, izmarit atılmaması gerekli. Aşırı sıcaklar nedeniyle cam kırıkları yangın riskini artıracağından yol kenarlarına ve tarım alanlarına gelişigüzel cam şişe atılmaması, halkımızın bu konuda daha duyarlı ve dikkatli olması büyük önem arz etmektedir. Ayrıca herhangi bir yangın durumunda gerekli mercilere en kısa sürede haber verilmesi, yangının büyümesini engelleyeceğinden oluşabilecek zararı en aza indirecektir."

"Birçok canlı da hayatını kaybetmekte"

Kırklareli Tarım ve Orman Müdür Mehmet Aksoy da havanın ısınmasıyla yangınların artmaya başladığına dikkati çekti.

Çiftçilerin dikkati elden bırakmaması gerektiğine vurgu yapan Aksoy, şöyle konuştu:

"Lütfen çiftçimizin emeğini dikkatsizlik sonucu heba etmeyin. Bir sigara izmariti veya traktörün egzozundan dolayı çıkan yangınlara karşı dikkatli olmalıyız. Vatandaşlarımızı ve çiftçilerimizi dikkatli olmaya davet ediyorum. Özellikle ülkemizin, bölgemizin akciğeri olan ormanların korunması gerekiyor. Yangında sadece ürünlerimiz değil birçok canlı da hayatını kaybetmekte."

"Cam kırıklarını dışarıya atmasınlar"

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal ise ilde meydana gelen tarım arazisi yangınlarının genellikle tellerdeki elektrik kaçağından, hasat esnasında çalışan makinelerden ve biçerdöverlerden çıkan kıvılcımlardan ortaya çıktığını dile getirdi.

Yangınların artmaması için vatandaşların da üreticilerin de her zaman dikkatli olması gerektiğinin altını çizen Öcal, "Vatandaşlarımızı da uyarmamız gerekiyor, sigara izmaritlerini, cam kırıklarını dışarıya atmasınlar, bu konuda dikkatli olsunlar. Tarlalarımız, ormanlarımız yanmasın." diye konuştu.