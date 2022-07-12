Son dakika: (Ek Görüntülerle)BOŞANMAK İSTEYEN EŞİNİ VE KAYINVALİDESİNİ ÖLDÜRDÜ POLİS MEMURUNU YARALADI

GAZİOSMANPAŞA'da boşanmak isteyen eşini ve kayınvalidesini öldüren Tugay Turgut, bir polis memurunu da yaraladıktan sonra yapılan operasyon sonucunda vurularak gözaltına alındı. Polis memurunun "vuruldum" dediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Zeynep Turgut'un(25) eşi Tugay Turgut'a (31) boşanmak istediğini söylemesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmada silahını çeken Tugay Turgut, ilk olarak kayınvalidesi Nedime Dinçer(56)'i vurdu. Eşi Zeynep Turgut video çekerek KADES ihbarında bulundu. Tugay Turgut, ihbar etmesi üzerine eşine de ateş etti. KADES ihbarı üzerine olay yerine gelen polis memuru Tugay Turgut'u ikna etmeye çalıştı. Ancak ikna olmaması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Tugay Turgut'un balkondan ateş etmesi sonucunda bir polis memuru yaralandı. Uzun ikna çabaları sonuç vermeyince özel harekat polisleri eve operasyon düzenledi. Operasyonda Tugay Turgut vurularak etkisiz hale getirildi. Eve giren ekipler kayınvalidenin hayatını kaybettiğini belirledi. Zeynep Turgut, ablası Ayşe Kıyak ile eşi Umut Kıyak yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı. Ablasının tedavisi sürerken, Zeynep Turgut yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda yaralanıp hastanede tedavisi süren polis memurunun durumunun iyi, Ayşe Kıyak'ın durumunun ise ciddi olduğu öğrenildi.

"VURULDUM"

"5-6 EL SİLAH SESİ DUYDUĞUMU HATIRLIYORUM"

"ÇOCUK İÇERİDE ANNESİNE SARILMIŞ VAZİYETTE BULUNDU"

"SÜREKLİ ŞİDDET VARDI SESLERİNİ DUYUYORDUK"

Elif Kahraman, "Biz yakın komşusu olduğumuz için sürekli duyuyorduk haftada bir, iki haftada bir sürekli eşini dövüyordu. Sürekli şiddet vardı seslerini duyuyorduk. Uzaklaştırma kararı aldığını duyduk. Lakin daha sonra nasıl birleştiler, tehdit mi edildi bilmiyoruz. Çünkü böyle bir şeye kimse dayanmaz" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel