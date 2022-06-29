Son dakika... Ege Üniversitesi'nin Yüzde 133'lük Kreş Zammına Tepki: "Tüik Tarafından Belirlenen Enflasyonun Yarısını Aşan Hiçbir Ücreti Kabul Etmiyoruz"

İzmir'deki Ege Üniversitesi'nin bünyesinde bulunan kreş ve anaokulu ücretlerine yaptığı zam protesto edildi. Kreş ücretinin yüzde 133 oranında zamla bin 500 TL'den 3 bin 500 TL'ye, anaokulu ücretinin ise bin 500'den 3 bin TL'ye çıkarılmasına tepki gösteren SES İzmir Şubesi ve veliler, "TÜİK tarafından belirlenen enflasyonun yarısını aşan hiçbir ücret artışını kabul etmiyoruz" açıklamasını yaptı.

Ege Üniversitesi'nin Bornova'daki anaokulu binası önünde toplanan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyeleri ve veliler, "Kabul etmiyoruz" yazılı pankart açtı. Basın açıklaması yaparak zammın geri çekilmesini isteyen SES üyeleri ve veliler, üniversite yönetimine tepki gösterdi.

"ŞOK BİR ZAM İLE KARŞI KARŞIYA KALINDI"

Basın açıklamasını SES İzmir Şube EŞ Başkanı Erkan Batmaz okudu. Açıklama şöyle:

"Ege Üniversitesi Rektörlüğü'nün haziran ayında açıkladığı 2022-2023 yılı için kreş ve anaokulu fiyat güncellemesiyle çocuğu kreşe veya anaokuluna giden, yaşı gelip kreşe veya anaokuluna gönderecek tüm üniversite emekçileri şok zam ile karşı karşıya kaldı. 24-36 ay kreş ücreti bin 500 TL iken 3 bin 500 TL ile yüzde 133 oranında zamlandı. 36-72 ay anaokulu ücretine ise bin 500 TL iken 3 bin TL ile yüzde 100 oranında zam yapılmıştır. Sendikamızın yıllardır talep ettiği ve mücadelesini sürdürdüğü 7/24 açık, ücretsiz, nitelikli kreş talebinin ne kadar önemli olduğu tam da böyle zam ve yoksulluğun her geçen gün arttığı bu günlerde ortaya çıkmıştır.

" TÜİK RAKAMLARINA GÖRE BİLE KABUL EDİLEMEZ"

Her sene yeni fiyatlandırma yapılan kreş ve anaokulunun bu sene yüzde 100 ve yüzde 133 artışı, TÜİK rakamlarına göre bile kabul edilemez. Hakları verilmeyerek bu zorlu koşulların altında ezilmiş emekçilere bir de çocuklarını güvenle bırakabilecekleri yer bulma kaygısı reva değildir. Konuyla ilgili gerekirse Sağlık Bakanlığı ve YÖK düzeyinde gerekli düzenlemelerin derhal yapılması gerekmektedir. Haftanın 7 günü ve 24 saat açık olacak ücretsiz kreş talebimizi saklı tutarak yükün paylaşılması ilkesi gereği devletin resmi kuruluşu olan TÜİK tarafından belirlenen enflasyonun yarısını aşan hiçbir ücret artışını kabul etmeyeceğimizi belirtir, bu sürecin yakından takipçisi olacağımızı bir kez daha buradan sizlere duyururuz."

ANKA / Güncel