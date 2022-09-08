Van haberi! Yeni Saray kazısında patlamamış top mermisi bulundu Güncel Haberler Van haber: Kazı alanından görüntüle Gülay Apa Kurtişoğlu ile röportaj Edirne Yeni Sarayı kazısında patlamamış top mermisi bulundu Edirne Yeni Sarayı kazı çalışmalarında patlamamış top mermisi bulundu. Kazı alanından görüntüle Gülay Apa Kurtişoğlu ile röportaj Edirne Yeni Sarayı kazısında patlamamış top mermisi bulundu Edirne Yeni Sarayı kazı çalışmalarında patlamamış top mermisi bulundu. Alanda çalışma yapan kazı ekibince patlamamış top mermisi bulunduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen bomba imha uzmanı ekipleri önlem aldı. Ekiplerce patlamamış olduğu belirlenen mühimmat alandan uzaklaştırıldı. "Balkan Savaşı'ndan kaldığını sanıyoruz" Kazı Başkanı ve Trakya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu, AA muhabirine, Edirne Yeni Sarayı kazı çalışmalarının devam ettiğini ve bugünkü çalışmalar sırasında patlamamış mühimmat bulduklarını söyledi. Durumu hemen emniyet güçlerine bildirdiklerini ifade eden Kurtişoğlu, "Balkan Harbinden kaldığını düşündüğümüz patlamamış top mermisi karşımıza çıktı. Bununla ilgili olarak güvenlik birimlerine hemen haber verdik. Bomba imha ekipleri gelerek alandan güvenli bir şekilde mühimmatı uzaklaştırdı." dedi. Güncel Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin Edirne Gülay Güncel Haberler

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