Selimiye Camisi'ne 'İman En Büyük Nimettir' mahyası

EDİRNE (DHA) - İslam mimarisinin zirve eserlerinden Selimiye Camisi'ne ramazan ayının simgelerinden mahya asılmaya başlandı. İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce hazırlanan 'İman En Büyük Nimettir' yazılı mahyanın ramazanın ilk 15 günü asılı kalacağı belirtildi.

Her yıl ramazan ayında, İstanbul, Bursa ve Edirne gibi illerdeki büyük camilerde yaşatılan 'mahya' geleneği, bu yıl da sürdürülüyor. İstanbul Vakıflar 1'inci Bölge Müdürlüğü'nde hazırlanan 'İman En Büyük Nimettir' yazılı mahya Mimar Sinan'ın ustalık eseri, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi'nin minareleri arasına işlenmeye başlandı. Edirne İl Müftü Yardımcısı Adem Özsoy, ramazanın ilk 15 günü asılı kalacak mesajın çok önemli olduğunu söyledi.

Bu yıl restorasyonda olan Selimiye Camisi'nde, ibadet için ayrılan alanda teravih namazının cemaatle kılınabileceğini belirten Özsoy, "İnşallah bu yıl ramazan ayında, Diyanet İşleri Başkanı'mız Prof. Doktor Ali Erbaş Hocamızın talimatları doğrultusunda, bu yıl hep birlikte tüm Türkiye'mizin bütün camilerinde ve Edirne'de aynı zamanda Selimiye Camimizde teravih namazları cemaatle birlikte eda edilecektir. Biz de Edirne İl Müftülüğü olarak tüm personelimizle birlikte bu noktadaki çalışmalarımızı tamamlamış bulunmaktayız. Biliyorsunuz; camimizin tamamı ibadete açık değil. Belli bir kısım şu an nasıl ibadete açık? Burası teravih için de aynı şekilde açık olacak ve cemaate hazır halde bulunacak. Burada yaklaşık 300 kişi aynı anda ibadet edebilecek" diye konuştu.