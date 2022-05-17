Son dakika! Edirne Şahi Spor Kulübü atletleri İstanbul'da 3 madalya kazandı - Haberler

İSTANBUL (AA) - Edirne Şahi Spor Kulübü sporcuları, " İstanbul'u Koşuyorum" maratonunda 3 madalya kazandı.

Kulüp Başkanı Şamil Doğu Delen, yaptığı yazılı açıklamada, kulüp atletlerinin Edirne'yi başarıyla temsil ettiğini belirtti.

Feyzi Yılmaz'ın 10 kilometrede birinci, Zekeriya Yılmazel'in 10 kilometrede ikinci, Ülkü Yıldırım Özkaya'nın ise 10 kilometrede üçüncü olduğunu aktaran Delen, şunları kaydetti:

"Atletlerimizi kutluyorum. Yüksek tempoda büyük fedakarlıkla ilerliyorlar. Edirne'mizi ve kulübümüzü zirveden indirmiyorlar. Geçtiğimiz hafta Edirne Maratonu'nda 1022 sporcu ve 12 takım içinden takım halinde 3. olarak kürsüde Edirne'yi kupasız bırakmayan atletlerimiz bir hafta sonra yine yüksek bir tempoda bu sefer İstanbul'da kupa ve madalyaları toplayarak bizleri gururlandırdılar. Zoru başaran atletlerimize teşekkür ederim."