Son dakika... Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Narko - Nokta" etkinliğiyle vatandaşları bilgilendirdi - Haberler

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Son dakika... Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Narko - Nokta" etkinliğiyle vatandaşları bilgilendirdi

AA - Gürkan Arda - Güncel
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Son dakika... Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri 'Narko - Nokta' etkinliğiyle vatandaşları bilgilendirdi

Gelen son dakika haberlerine göre Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri alışveriş merkezinde etkinlik düzenledi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri alışveriş merkezinde etkinlik düzenledi.

Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Büro Amirliği personeli kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen Narko - Nokta etkinliği kapsamında uyuşturucu madde kullanımının zararları ve bağımlılıkla mücadele konusunda vatandaşlar bilgilendirdi.

Kurulan stantta ekipler bine yakın vatandaşa broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı.

UYUMA aplikasyonu tanıtımı da yapıldı.

AA / Gürkan Arda - Güncel

Edirne Emniyet Müdürlüğü alışveriş Narkotik Türkiye Güncel Haberler Son Dakika

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