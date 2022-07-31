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Son Dakika | Edirne'de yangında mahsur kalan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Son Dakika | Edirne'de yangında mahsur kalan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Son dakika haberler... Edirne'de bir apartmanın 4. katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü, evde mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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Edirne'de bir apartmanın 4. katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü, evde mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Dilaverbey Mahallesi Maarif Caddesi'nde bir apartmanın 4. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Apartman sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Alevlerin sardığı evde yaşayan bir kişi de balkona çıkarak yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan kişiyi itfaiye aracının merdiveniyle apartmandan indirdi.

Dumandan etkilenen bina sakini sağlık ekipleri tarafından Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak, söndürüldü.

AA / Cihan Demirci - Güncel

İtfaiye Edirne Güncel Haberler Son Dakika

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