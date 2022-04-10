Son dakika... Edirne'de Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı

EDİRNE (AA) - Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yılı dolayısıyla Edirne'de tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Alçalar, törende, toplumun huzur ve düzeninin tesis edilmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması, hukukun üstünlüğü ve devlet otoritesinin sağlanması gibi çok önemli görevleri ifa eden Türk Polis

Teşkilatının 177. kuruluş yıldönümünü kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

177 yıllık tarihinin her sayfasını şan, şeref ve kahramanlık destanlarıyla süsleyen polis teşkilatının bir mensubu olmaktan daima gurur duyduğunu ifade eden Alçalar, "Yolumuz engebeli, yorucu ve uzun olduğu kadar, o derece de onurlu ve kutsaldır. Teşkilatımız, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlarken, toplumun güvenlik ihtiyacına yönelik teknik ve donanımsal çözümler üretme, insan kaynağını güçlendirme ve aldığı tedbirlerle suçu önleme noktasında önemli çalışmaları büyük bir başarıyla hayata geçirmektedir." dedi.

Eskiden beri var olan kolluk güçleri çarşı mahalle bekçilerinin, kazandırılmasıyla sokakların daha huzurlu hale geldiğini vurgulayan Alçalar, bekçilerinin yapmış oldukları başarılı çalışmalarla teşkilatın parlayan yüzü olduğunu sözlerine ekledi.