Son dakika... Edirne'de triportörden havaya ateş açan 5 şüpheli yakalandı
AA - İlker Gürel - Güncel
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Son dakika haberi: Edirne'nin Keşan ilçesinde triportörden silahla havaya ateş eden 5 kişi gözaltına alındı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde triportörden silahla havaya ateş eden 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yenimescit Mahallesi Muhtarlığı önünde seyir halindeki triportörden yüksek sesle müzik yayını yapılarak havaya silahla ateş açıldı.
Çevrede araştırma yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus Timi, triportörü durdurdu.
Araçta yapılan aramada 2 kurusıkı tabanca, 2 şarjör ve 19 fişek ele geçirildi.
Havaya ateş ettikleri belirlenen P.C.B. (18), H.B. (15), F.S. (17), B.Ç. (16) ve Ö.Ç. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Öte yandan, Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerinden 10 bin 831 lira ceza uygulanan triportör, trafikten men edildi.
AA / İlker Gürel - Güncel