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Son dakika! Edirne'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

AA - Gökhan Balcı - Güncel
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Son dakika! Edirne'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Son dakika haberlerine göre Edirne'nin Keşan ilçesinde bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Birlik Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada başından yaralanan M.K, sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K, A.Ö, M.Y. ve tedavisi tamamlanan M.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheliler O.A, F.A, Ö.Ö, E.G, O.Ö. ve A.K. tutuklandı.

AA / Gökhan Balcı - Güncel

Edirne, Polis, kavga, Keşan, Güncel, Haberler

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