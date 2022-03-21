Son dakika: Edirne'de şehitliklerin bakım ve onarımları yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Edirne'de şehitliklerin bakım ve onarımları yapıldı

AA - Gökhan Balcı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika: Edirne'de şehitliklerin bakım ve onarımları yapıldı

Son dakika haberi: Edirne'deki şehitliklerin bakım ve onarım çalışmaları yapıldı.

EDİRNE (AA) - Edirne'deki şehitliklerin bakım ve onarım çalışmaları yapıldı.

Edirne Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri kentteki şehitliklerde bakım ve onarım çalışması yaptı.

Ekipler, Sarayiçi Balkan Şehitliği, Lozan Caddesi Jandarma Şehitliği ve Süloğlu'nun Geçkinli köyündeki şehitliğin temizlik, çevre düzenlemesi ve bakım çalışmalarını yaptı.

Şehitliklerde onarım gerektiren bölümlerde de gerekli çalışmalar yapıldı.

AA / Gökhan Balcı - Güncel

Edirne Valiliği, Edirne, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title