Son dakika! Edirne'de öldürülen aynı aileden 4 kişi gözyaşlarıyla toprağa verildi (2)

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Uzunköprü'nün Elmalı köyünde Mehmet Güner, oğlu Mehmet, gelini Filiz ve torunu Anıl Güner'in evde silahla vurulmuş cesetlerinin bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında jandarma 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 2'sinin Elmalı köyünden, 2'sinin ise çevre köylerden olduğu belirtildi. Şüphelilerin sorguları sürerken gözaltı sayısının artabileceği kaydedildi.

Bu arada, olay üzerine büyük tedirginlik yaşayan Elmayı köyü halkı, 4 kişinin öldürüldüğü gece silah sesleri duymadıklarını anlattı.