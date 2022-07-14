Son dakika... Edirne'de çıkan yangında bir sera kullanılamaz hale geldi

Edirne'de otluk alanda çıkan yangın, sera ve bahçede hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi'nde Hikmettin Topçu'ya ait bahçenin çevresindeki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında bahçede içeresinde saman balyaları bulunan sera tamamen yandı.

Bahçe ve çevresinde hasara neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.