Son Dakika | Edirne'de bahçelerinde Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Son Dakika | Edirne'de bahçelerinde Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli tutuklandı

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Son Dakika | Edirne'de bahçelerinde Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Edirne'nin Keşan ilçesinde evlerinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde evlerinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheli G.K. ve C.P'nin Melih Sokak'taki evlerinde arama yaptı.

Evlerde yapılan aramalarda uyuşturucu imal etmek için bahçede yetiştirilen 242 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüpheli Y.K'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Hisarcık Edirne Keşan Güncel Haberler Son Dakika

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