Son dakika! Edirne'de apartmanlardan su sayacı çaldıkları tespit edilen iki şüpheli tutuklandı - Haberler

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Son dakika! Edirne'de apartmanlardan su sayacı çaldıkları tespit edilen iki şüpheli tutuklandı

AA - Gökhan Balcı - Güncel
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Son dakika! Edirne'de apartmanlardan su sayacı çaldıkları tespit edilen iki şüpheli tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Edirne'nin Keşan ilçesinde apartmanlardan su sayacı çaldığı belirlenen iki şüpheli tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde apartmanlardan su sayacı çaldığı belirlenen iki şüpheli tutuklandı.

Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde iki apartmandan su sayaçlarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler B.A. ve C.T.B'yi gözaltına aldı.

Ekipler, şüpheli B.A'nın evinde yaptıkları aramada 18 su sayacı ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Gökhan Balcı - Güncel

Hisarcık, Edirne, Keşan, su, Güncel, Haberler

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