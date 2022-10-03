Son Dakika | Eber Gölü'ndeki kamışlık alanda yangın çıktı Güncel Haberler Son dakika gündem haberine göre Afyonkarahisar'daki Eber Gölü'nün kamışlık alanında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Afyonkarahisar'daki Eber Gölü'nün kamışlık alanında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Alınan bilgiye göre, Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçe sınırlarındaki gölün kamışlık alanı henüz bilinmeye nedenle yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşlar, jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İlçelerden gelen itfaiye ekipleri ve yangın söndürme helikopterinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Güncel Kaynak: AA / Canan Tükelay Karahisar İtfaiye Eber Güncel Haberler Son Dakika

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