Son dakika! Düzce'de polisten kaçmaya çalışan 4 kişi gözaltına alındı - Haberler

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Son dakika! Düzce'de polisten kaçmaya çalışan 4 kişi gözaltına alındı

AA - Ömer Ürer - Güncel
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Son dakika! Düzce'de polisten kaçmaya çalışan 4 kişi gözaltına alındı

Son dakika gündem haberine göre Düzce'de polisten kaçmak isterken refüje çarpan otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce'de polisten kaçmak isterken refüje çarpan otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri C.P. idaresindeki 81 ABM 396 plakalı otomobili durdurmak istedi.

İçerisinde 4 kişinin olduğu belirlenen ve sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobili takibe alan polis ekipleri, aracı yaklaşık 10 kilometre takip etti.

Otomobil, D-100 Karayolu Ankara istikameti Çilimli Sapağı mevkisinde kontrolden çıkarak orta refüje çarptı.

Araçtan indirilerek gözaltına alınan 4 şüphelinin araçlarında uyuşturucu madde olduğu öğrenildi. Şüphelilerin sorguları devam ediyor.

AA / Ömer Ürer - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Düzce, Güncel, Haberler

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