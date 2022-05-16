Son dakika! Düzce'de özel bireyler bir günlük askerlik heyecanı yaşadı - Haberler

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Son dakika! Düzce'de özel bireyler bir günlük askerlik heyecanı yaşadı

AA - Cem Ali Kuş - Güncel
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Son dakika! Düzce'de özel bireyler bir günlük askerlik heyecanı yaşadı

Son dakika haberleri... Düzce'de özel gereksinimli bireyler, "Temel Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.

DÜZCE (AA) - Düzce'de özel gereksinimli bireyler, "Temel Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.

İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen askeri törene yakınlarıyla gelen özel bireyler, üniformalarını giydikten sonra ellerini Türk bayrağı ve silahların üzerine koyarak yemin etti.

Düzce İl Jandarma Komutanı Naci Akkaş, daha sonra özel gereksinimli bireylere asker selamı vererek terhis belgelerini takdim etti.

Tören sonunda askeri araçlara binerek tur atan özel bireyler, yakınlarıyla ve jandarma personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

Türk Bayrağı, Jandarma, Asker, Düzce, Güncel, Haberler

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