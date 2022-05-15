Son dakika! Düzce'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişiden biri hayatını kaybetti - Haberler

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Son dakika! Düzce'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişiden biri hayatını kaybetti

AA - Cem Ali Kuş - Güncel
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Son dakika! Düzce'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişiden biri hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi: Düzce'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 5 kişiden biri hastanede yaşamını yitirdi.

DÜZCE (AA) - Düzce'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 5 kişiden biri hastanede yaşamını yitirdi.

Turan Başaran idaresindeki 41 UC 116 plakalı otomobilin, Düzce- Bahçeşehir bağlantı yolu Yahyalar mevkisinde, gece ağaç ve elektrik direklerine çarparak orta refüje devrilmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan Bersan Ulusuy yaşam mücadelesini kaybetti.

Diğer yaralı sürücü, araçtaki Ahmet Özmen ve ismi belirlenemeyen iki kişinin de Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

Bahçeşehir, Düzce, Güncel, Haberler

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