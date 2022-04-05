Son Dakika | Düzce'de cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı
AA - Cem Ali Kuş - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre Düzce'de teknik servise tamir için getirilen cep telefonunun bataryasının patlaması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
DÜZCE (AA) - Düzce'de teknik servise tamir için getirilen cep telefonunun bataryasının patlaması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kültür Mahallesi Spor Sokak'ta teknik serviste çalışan M.A, tezgahın üzerinde tamir işlemi yaptığı sırada cep telefonunun bataryası patlayarak alev aldı.
Telefonu hızla yere atarak uzaklaşan M.A, tekrar gelerek alevleri ayağıyla söndürdü.
Patlama anı iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.
M.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Futbolcuların espor takımı kurmalarını destekliyor musunuz? #Futbol #Espor #Esports— GameGar (@gamegarcom) March 31, 2022
AA / Cem Ali Kuş - Güncel