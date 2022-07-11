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Boğuma tehlikesi geçiren kadın hastaneye kaldırıldı

AA - Soner Şen - Güncel
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede tedavi altına alındı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede tedavi altına alındı.

Arkadaşlarıyla serinlemek için Kadınlar Plajı'nda denize giren Şeymanur Yozgatlı (24), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Cankurtaranlar tarafından bota alınan Yozgatlı, 112 Acil Servis ekiplerince Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Genç kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

AA / Soner Şen - Güncel

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