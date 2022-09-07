Son Dakika | Durdurulan araçtaki Wİ-Fİ cihazından uyuşturucu çıktı; 1 gözaltı
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Son dakika haberlerine göre MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda otomobilde Wİ-Fİ cihazına gizlenmiş 500 gram metamfetamin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda otomobilde Wİ-Fİ cihazına gizlenmiş 500 gram metamfetamin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehir dışından uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine, 7 Eylül günü saat 00.30 sıralarında E.K.'nin otomobilini takibe aldı. Seydikemer Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücü, Seydikemer- Antalya D- 350 karayolu üzerinde yol kenarında başka bir aracı beklerken operasyon düzenledi. Araçta narkotik köpeği Zorlu ile yapılan aramada, Wİ-Fi cihazına gizlenmiş şeffaf poşet içerisinde 500 gram metamfetamin ve 1 cep telefonu ele geçirildi. E.K. gözaltına alınıp emniyete götürüldü.