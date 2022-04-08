Son dakika... Dünya Kitap tarafından verilen 'Yılın En İyileri Ödülleri'ni kazananlar açıklandı

Dünya Kitap tarafından verilen 2021 yılı "Yılın En İyileri Ödülleri"nin sahipleri belli oldu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, "Telif", "çeviri" ve "yayınevi" dallarında Doğan Hızlan, Faruk Şüyün, Metin Celal, Sevengül Sönmez ve Sırma Köksal'dan oluşan seçici kurul, ödül alan eserleri belirledi.

Jürinin değerlendirmesi sonucu, Seray Şahiner'in Everest Yayınları'ndan çıkan "Ülker Abla" eseri "Yılın Telif Kitabı" ödülünün sahibi oldu.

Prof. Dr. Mehmet Hakkı Suçin'in Türkçeye Adania Shibli'den çevirdiği "Küçük Bir Ayrıntı" kitabı "Yılın Çeviri Kitabı" ödülüne layık bulundu.

"Yılın Yayınevi" ödülü ise Kronik Kitap'ın oldu.

Adnan Özer, Erol Üyepazarcı, Faruk Şüyün, Seval Şahin ve Sevin Okyay'dan oluşan "polisiye" kitapları jürisi, Elçin Poyrazlar'ın kaleme aldığı "Ecel Çiçekleri"ne "Yılın Polisiye Kitabı" ödülünü verdi.

Genç yazarların ilk eserlerinin değerlendirildiği "Polisiye Teşvik Ödülü" dalında bu sene ödül verilmedi.

Zeytinburnu Belediyesi, "Yılın Kurumsal Yayınevi Ödülü"nü kazandı

Ahmet Örs, Faruk Şüyün, Mehmet Yaşin, Osman Serim ve Zeynep Kakınç'ın yer aldığı "gastronomi" kitabı jürisi, Kübra Sultan Yüzüncüyıl, Aynülhayat Uybadin, Arif Bilgin ve Suavi Aydın'ın hazırladığı, Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan "Topraktan Sofraya Sakarya Mutfağı/Bir Yemek Antropolojisi" kitabına "Yılın Gastronomi Kitabı" ödülünü uygun gördü.

Ebru Baybara Demir "Gastronomi Kültürü Emek Ödülü", Ali Ekber Yıldırım ise "Jüri Özel Ödülü"nün sahibi oldu.

Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları ise "Yılın Kurumsal Yayınevi Ödülü"nün sahibi oldu.

Didem Eryar Ünlü, Doğan Selçuk, Faruk Şüyün, Fatoş Karahasan, Handan Sema Ceylan, Mustafa Kemal Çolak, Osman Saffet Arolat, Rüştü Bozkurt ve Vahap Munyar'dan oluşan jüri, "iş dünyası" kitapları arasından "1871-2021 Kuru Kahveci Mehmet Efendi Mahdumları'nın 150 Yılı" kitabını "Yılın İş Dünyası Marka Kitabı" olarak seçti.

Ayrıca Ayşen Zamanpur'un "Bir Markanın Direniş Öyküsü, Diren Keçi" kitabı "Yılın İş Dünyası Anı Kitabı Ödülü"nü, Mariana Mazzucato'nun "Girişimci Devlet" eseri ise "Yılın İş Dünyası Uluslararası Kitap Ödülü"nü aldı.

Ödüllerin, sonraki aylarda gerçekleşecek törenle takdim edilmesi planlanıyor.