Son dakika! Dünürlerin kavgasında gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi (2) - Haberler

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Son dakika! Dünürlerin kavgasında gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi (2)

Demirören Haber Ajansı - Salih Büyüksamancı - Güncel
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Son dakika! Dünürlerin kavgasında gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi (2)

Edinilen son dakika gelişmesine göre TUTUKLANDILARKonya'da, dünür olan iki aile arasında çıkan, 9 kişinin yaralandığı taşlı- sopalı kavgada gözaltına alınan 6 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

KONYA (DHA) - TUTUKLANDILAR

Konya'da, dünür olan iki aile arasında çıkan, 9 kişinin yaralandığı taşlı- sopalı kavgada gözaltına alınan 6 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Güncel

Konya, Güncel, Haberler

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