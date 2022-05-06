Son dakika! Dünürlerin kavgasında gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi (2)
Demirören Haber Ajansı - Salih Büyüksamancı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Edinilen son dakika gelişmesine göre TUTUKLANDILARKonya'da, dünür olan iki aile arasında çıkan, 9 kişinin yaralandığı taşlı- sopalı kavgada gözaltına alınan 6 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
KONYA (DHA) - TUTUKLANDILAR
Konya'da, dünür olan iki aile arasında çıkan, 9 kişinin yaralandığı taşlı- sopalı kavgada gözaltına alınan 6 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Güncel