Son dakika! Dünürlerin kavgasında gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

KONYA'da iki dünür aile arasında çıkan, 9 kişinin yaralandığı taşlı sopalı kavgada gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Bu sırada şüphelilerden biri yakınlarına dönerek, "Bizi ne hale getirdiniz, gördünüz değil mi?" dediği görüldü.

Olay, Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü, Karatay ilçesi Şemsitebrizi Mahallesi Heper Sokak'ta meydana geldi. Dünür olduğu belirtilen Kıvrak ile Dağ aileleri arasında iddiaya göre, aldatma ve boşanma meselesi nedeniyle kavga çıktı. Birbirlerine taş fırlatıp, sopayla saldıran aileler, polisin müdahalesiyle ayrıldı. Daha sonra aileler yine taşlı sopalı kavgaya tutuştu, bu kez mahalleli de araya girdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bu sırada evlerin birinden tüfekle ateş açıldı. Saçmalar Kadriye D. adlı çocukla yoldan geçen Halime İ.'ye isabet etti. Kavgaya karışanlardan 7'si de aldığı darbelerle yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan 8 şüpheliden N.K. ile Ö.A., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, diğer 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında şüphelilerden birinin yakınlarına dönerek "Bizi ne hale getirdiniz, gördünüz değil mi?" dediği görüldü.