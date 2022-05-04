Son dakika! Dünürlerin kavgası mahalleyi birbirine kattı: 2 yaralı, 2 gözaltı

KONYA (DHA) - KONYA'da aynı mahallede oturan iki dünür aile arasında, boşanma nedeniyle çıkan taşlı ve sopalı kavga mahalle kavgasına dönüştü. Kavga sırasında tüfekle havaya ateş edilmesiyle 1'i çocuk 2 kişi hafif yaralanırken, bölgeye polis özel harekat ekipleri de sevk edildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi Heper Sokak'ta oturan ve dünür olan Kıvrak ve Dağ aileleri arasında dün, boşanma nedeniyle iki kez kavga çıktı. Kavgada iki taraf birbirine taş fırlattı. Polisin müdahalesiyle kavga sona erdi. Aynı aileler arasında bugün saat 17.00 sıralarında yeniden kavga çıktı. Bu kez iki ailenin, aynı sokakta oturan diğer yakınlarının da kavgaya karışmasıyla kavga mahalle kavgasına dönüştü. İki taraf birbirlerine yine taş fırlattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bu sırada evlerin birinden tüfekle ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmalar 1'i çocuk, 1'i kadın 2 kişinin vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Hafif şekilde yaralanan 2 kişi ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Zaman zaman tüfekle ateş açılması nedeniyle, polis, çelik yeleklerini giyip önlem aldı. Mahalleye çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri de sevk edildi.

Polis mahalledeki güvenlik önlemini sürdürürken, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.