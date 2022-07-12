Son dakika haberleri... DÜĞÜNDE 'HALAY' KAVGASI, HASTANE ÖNÜNDE DEVAM ETTİ 5 YARALI

Adana'da düğündeki halay sırası nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralıların kaldırıldığı Hastane önünde kavga devam edince, acil servisteki doktor ve sağlık çalışanları kendilerini odaya kilitledi. Hastaneye sevk edilen çok sayıda polis kavgayı sonlandırdı, çevik kuvvet ekipleri de acil servis önünde önlem aldı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. İki aile iddiaya göre, düğünde halay sırası nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce taraflar birbirlerine taş, sopa, tabanca ve bıçaklarla saldırdı. Kavgada ismi açıklanmayan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan 4'ü ambulanslarla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne, biri ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAVGA ACİL SERVİSTE DEVAM ETTİ, PERSONEL KENDİLERİNİ ODAYA KİLİTLEDİ

Otomobille hastanelere giden taraflar; Balcalı Hastanesi önünde karşılaşınca yeniden kavga etmeye başladı. Bunun üzerine acil servisteki doktor ve sağlık çalışanları kendilerini odaya kilitledi. Hastane polisinin anonsu üzerine hastaneye çevik kuvvet polislerinin de bulunduğu çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, buradaki kavgayı sonlandırırken, acil servis önünde de güvenlik önlemi aldı.

Hastanelerdeki yaralıların tedavisi sürerken, olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel