DÜĞÜN KONVOYUNDA MAKAS ATIP TRAFİKTE TERÖR ESTİRDİLER - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DÜĞÜN KONVOYUNDA MAKAS ATIP TRAFİKTE TERÖR ESTİRDİLER

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

DÜĞÜN KONVOYUNDA MAKAS ATIP TRAFİKTE TERÖR ESTİRDİLERMurat KORKMAZ İSTANBUL, (DHA)-ÜMRANİYE'de, düğün konvoyundakiler, akan trafikte tehlikeye aldırmadan birbirilerine makas atarak ilerledi.

DÜĞÜN KONVOYUNDA MAKAS ATIP TRAFİKTE TERÖR ESTİRDİLER

Murat KORKMAZ İSTANBUL, (DHA)-ÜMRANİYE'de, düğün konvoyundakiler, akan trafikte tehlikeye aldırmadan birbirilerine makas atarak ilerledi. Sürücülerin trafikte terör estirdikleri anlar arkalarındaki bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şile Yolu Ümraniye istikametinde meydana geldi. Düğün konvoyundaki sürücüler, akan trafikte hem kendi hem de diğer sürücülerin canlarını hiçe sayarak, birbirlerine makas attı.

Konvoydaki sürücülerin trafikte terör estirdikleri anları arkalarındaki aracın sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

DÜĞÜN KONVOYUNDA MAKAS ATIP TRAFİKTE TERÖR ESTİRDİLER

DÜĞÜN KONVOYUNDA MAKAS ATIP TRAFİKTE TERÖR ESTİRDİLER

DÜĞÜN KONVOYUNDA MAKAS ATIP TRAFİKTE TERÖR ESTİRDİLER

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title