Son Dakika | Doktor, uzman çavuş tarafından öldürüldü (3)
Demirören Haber Ajansı - Ramazan Çetin - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre TUTUKLANDIDenizli'nin Acıpayam ilçesinde, kendisini darbeden Doktor Naim Ünsal'ı tabancayla vurarak öldüren jandarma uzman çavuş Musa Aktaş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.
ACIPAYAM, DENİZLİ (DHA) - TUTUKLANDI
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, kendisini darbeden Doktor Naim Ünsal'ı tabancayla vurarak öldüren jandarma uzman çavuş Musa Aktaş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Aktaş çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Güncel