Son dakika! Doğmakta olan bebeği iterek rahme geri sokma davasını uzman bilirkişi heyeti çözecek

İZMİR (DHA) - İZMİR'de özel bir hastanede normal doğum sırasında başı gözükmesine rağmen, doktor ameliyathaneye gelmediği için bebeği tekrar rahime iten ebe N.G. ile doktor O.G.T. hakkında açılan davanın duruşması, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görüldü. Yargıtay'ın görüşüne katılan mahkeme, alanında uzman bilirkişi heyeti oluşturulmasına ve olayın detaylı bir şekilde araştırılmasına karar verildi.

Polis memuru Erhan G., 12 Şubat 2016'da eşi Gülseren G.'nin doğum sancılarının başlaması ile doktoru O.G.T.'yi telefonla aradı. Doktorun gelmelerini söylemesi ile çift, doğum için özel hastaneye gitti. Doktor gelmeden hastanede doğum başladı. İddiaya göre, ebe-hemşire N.G., doktor henüz ameliyathaneye gelmediği gerekçesiyle saçı ve başı görünmesine rağmen, bebeği eliyle iterek rahim içerisine soktu. Daha sonra da tampon yaparak bebeğin rahimden çıkmasını engelledi. Doktor O.G.T.'nin gelmesi ile de doğum gerçekleşti. Ancak, başından içeri itilmesi ve tampon yapılması nedeniyle havasız kaldığı öne sürülen bebek, yoğun bakıma alındı. Çift sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunurken, Burak bebek 76 günlükken hayatını kaybetti.

Bebeklerini kaybeden çiftin avukatı Seyit Ahmet Akyüz, "Adaletin geç de olsa yerini bulacağını umuyoruz. Soruşturma ve yargılama sırasında alınan bilirkişi raporlarının, bizim itirazlarımıza ve var olduğunu söylediğimiz kusurlara hiçbir cevap vermediğini söylemiştik" dedi.