Son dakika: DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde başlatılan uyuşturucu operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu (2) Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde başlatılan uyuşturucu operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde başlatılan uyuşturucu operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. AA / Aydın Arık - Güncel Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Süleyman Soylu Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika: DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde başlatılan uyuşturucu operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu (2) - Haberler

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