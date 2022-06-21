Son dakika: DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde başlatılan uyuşturucu operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu (2) - Haberler

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Son dakika: DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde başlatılan uyuşturucu operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu (2)

AA - Aydın Arık - Güncel
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Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde başlatılan uyuşturucu operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde başlatılan uyuşturucu operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

AA / Aydın Arık - Güncel

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Süleyman Soylu Güncel Haberler Son Dakika

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