Son dakika: DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde başlatılan uyuşturucu operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu (2)
AA - Aydın Arık - Güncel
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Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde başlatılan uyuşturucu operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde başlatılan uyuşturucu operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
AA / Aydın Arık - Güncel