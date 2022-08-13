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Son Dakika | Diyarbakır'da terör operasyonu: 42 gözaltı

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Son Dakika | Diyarbakır'da terör operasyonu: 42 gözaltı

Son dakika haberlerine göre DİYARBAKIR'da, PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonda, 42 şüpheli gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'da, PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonda, 42 şüpheli gözaltına alındı. Polis, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirirken, 23 şüphelinin de yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ve istihbarat birimlerince terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda ekipler tarafından tespit edilen 65 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Silvan, Çınar, Bismil ve Ergani ilçelerinin de olduğu adreslerde 42 şüpheli, gözaltına alındı. Ekipler yaptıkları aramalarda ise 2 tabanca, çok sayıda mermi, toplatma kararı olan yayınlar, örgütsel doküman ve paçavralar ele geçirdi.Öte yandan 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.


Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

PKK Güncel Haberler Son Dakika

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