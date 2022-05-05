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Son dakika: Diyarbakır'da şiddetli yağış kazaya neden oldu: 6 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Aziz Önal - Güncel
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Son dakika: Diyarbakır'da şiddetli yağış kazaya neden oldu: 6 yaralı

Son dakika haberleri... DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesiyle takla atan otomobildeki 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesiyle takla atan otomobildeki 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Silvan- Diyarbakır kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Bayram ziyareti için memleketi Silvan'a gelen Bingöl'ün Genç ilçesi Müftüsü Mahsum Hamzaoğlu, evlerine dönmek üzere akşam saatlerinde ailesiyle birlikte yola çıktı. Hamzaoğlu yönetimindeki 34 RV 5767 plakalı otomobil, şiddetli yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak ters döndü. Kazada Mahsum Hamzaoğlu ile eşi ve 4 çocuğu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Güncel

Diyarbakır, Otomobil, Kaza, Güncel, Haberler

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