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Son Dakika | Diyarbakır'da 4 ambulansa taşlı saldırıda bulunuldu

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Son Dakika | Diyarbakır'da 4 ambulansa taşlı saldırıda bulunuldu

Son dakika haberi: Diyarbakır'da iki günde 4 ambulansa taşla saldırıda bulunuldu.

Diyarbakır'da iki günde 4 ambulansa taşla saldırıda bulunuldu.

Alınan bilgiye göre, dünden bu yana kentte seyir halindeki 4 ambulansa kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda atılan taşların isabet etmesi sonucu bir sağlık çalışanı hafif yaralandı, ambulansların camları zarar gördü.

Saldırıyı gerçekleştirenlerden birinin akli dengesinin yerine olmadığı öğrenildi.

Şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel

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