Son dakika! Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 6 gözaltı (2)

DİYARBAKIR (DHA) - GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ

Diyarbakır'da, bayram ziyaretinden dönen ailenin otomobiline düzenlenen ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 3 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı, 6'ya yükseldi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Burak EMEK- Selim KAYA/ DİYARBAKIR,