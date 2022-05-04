Son dakika! Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 6 gözaltı (2) - Haberler

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Son dakika! Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 6 gözaltı (2)

Demirören Haber Ajansı - Burak Emek - Güncel
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Son dakika! Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 6 gözaltı (2)

Son dakika habere göre GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİDiyarbakır'da, bayram ziyaretinden dönen ailenin otomobiline düzenlenen ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 3 kişi daha gözaltına alındı.

DİYARBAKIR (DHA) - GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ

Diyarbakır'da, bayram ziyaretinden dönen ailenin otomobiline düzenlenen ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 3 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı, 6'ya yükseldi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Burak EMEK- Selim KAYA/ DİYARBAKIR,


Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

Diyarbakır, Gözaltı, Bayram, Güncel, Haberler

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