Son dakika! Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 6 gözaltı (2)
Demirören Haber Ajansı - Burak Emek - Güncel
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Son dakika habere göre GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİDiyarbakır'da, bayram ziyaretinden dönen ailenin otomobiline düzenlenen ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 3 kişi daha gözaltına alındı.
DİYARBAKIR (DHA) - GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ
Diyarbakır'da, bayram ziyaretinden dönen ailenin otomobiline düzenlenen ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 3 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı, 6'ya yükseldi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Burak EMEK- Selim KAYA/ DİYARBAKIR,
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel