DİYARBAKIR'DA 13 KATLI BİNADA YANGIN; 6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Haberler

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DİYARBAKIR'DA 13 KATLI BİNADA YANGIN; 6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı binanın son katından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı binanın son katından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 3'ü itfaiye eri 6 kişi, ayakta tedavi edildi.

Yangın, öğle saatlerinde Talaytepe Mahallesi'ndeki bir sitede çıktı. 13 katlı binanın son katından yükselen alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipşer, merdivenli araçla aralarında çocukların da bulunduğu bir aileyi kurtardı. Ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. 3'ü itfaiye eri 6 kişi, dumandan etkilendi. Bu kişilere, ambulanslarda ayakta müdahale edildi. Bu arada site sakinleri, binadaki yangın tüplerinin boş olduğunu iddia etti. Yangının çıkış nedeni ilgili inceleme başlatıldı.

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