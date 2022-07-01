Son dakika... Dışişleri: Türkiye ile Ermenistan arasındaki kara sınırının iki ülkeyi ziyaret eden üçüncü ülke vatandaşlarının geçişine en yakın zamanda açılması...
AA - Muhammet Tarhan - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre Dışişleri: Türkiye ile Ermenistan arasındaki kara sınırının iki ülkeyi ziyaret eden üçüncü ülke vatandaşlarının geçişine en yakın zamanda açılması üzerinde mutabakata varıldı.
Dışişleri: Türkiye ile Ermenistan arasındaki kara sınırının iki ülkeyi ziyaret eden üçüncü ülke vatandaşlarının geçişine en yakın zamanda açılması üzerinde mutabakata varıldı.
AA / Muhammet Tarhan - Güncel