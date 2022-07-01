Son dakika! Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ticaretinin mümkün olan en yakın zamanda başlatılması üzerinde mutabakata...
AA - Muhammet Tarhan - Güncel
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Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ticaretinin mümkün olan en yakın zamanda başlatılması üzerinde mutabakata varıldı.
Dışişleri Bakanlığı : Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ticaretinin mümkün olan en yakın zamanda başlatılması üzerinde mutabakata varıldı.
AA / Muhammet Tarhan - Güncel