Türkiye, Somali'de düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin Beledveyne kentinde düzenlenen ve çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan terör saldırısını şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " Somali'nin Beledveyne şehrinde düzenlenen, aralarında Milletvekili Amina Mohamed Abdi'nin de bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

"Dost ve kardeş Somali hükümeti ve halkına içten taziyelerimizi sunuyor, saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz." denilen açıklamada, Türkiye'nin Somali'nin terörle mücadelesine desteğini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Somali Hirshabelle Eyaleti Başkanı Ali Gudlawe, yaptığı açıklamada, terör örgütü Eş-Şebab tarafından dün düzenlenen bombalı saldırıda 48 kişinin öldüğünü,108 kişinin ise yaralandığını duyurmuştu.