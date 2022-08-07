Son Dakika | Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in Sivillere Yönelik Saldırılarını ve Mescid-İ Aksa'da İbadet Girişimlerinde Bulunulmasını Şiddetle Kınıyoruz" - Haberler

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Son Dakika | Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in Sivillere Yönelik Saldırılarını ve Mescid-İ Aksa'da İbadet Girişimlerinde Bulunulmasını Şiddetle Kınıyoruz"

Son Dakika | Dışişleri Bakanlığı: 'İsrail'in Sivillere Yönelik Saldırılarını ve Mescid-İ Aksa'da İbadet Girişimlerinde Bulunulmasını Şiddetle Kınıyoruz'

Son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanlığı, “İsrailli Milletvekili Itamar Ben-Gvir ile fanatik Yahudi gruplar tarafından İsrail polisinin koruması altındaki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlendiği öğrenilmiştir. İsrail’in halen devam etmekte olan sivillere yönelik saldırılarını ve Mescid-i Aksa’da ibadet girişimlerinde bulunulmasını şiddetle kınıyoruz” açıklamasını yaptı.

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Dışişleri Bakanlığı, "İsrailli Milletvekili Itamar Ben-Gvir ile fanatik Yahudi gruplar tarafından İsrail polisinin koruması altındaki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlendiği öğrenilmiştir. İsrail'in halen devam etmekte olan sivillere yönelik saldırılarını ve Mescid-i Aksa'da ibadet girişimlerinde bulunulmasını şiddetle kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze kentine yönelik başlattığı saldırılara ilişkin bugün bir açıklama yaptı. Bakanlığın yazılı açıklaması şöyle:

"İsrail'in, 5 Ağustos günü Gazze'ye yönelik başlattığı ve çocuklar dahil çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırılarına ilaveten, bugün İsrailli Milletvekili Itamar Ben-Gvir ile fanatik Yahudi gruplar tarafından İsrail polisinin koruması altındaki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlendiği öğrenilmiştir. İsrail'in halen devam etmekte olan sivillere yönelik saldırılarını ve Mescid-i Aksa'da ibadet girişimlerinde bulunulmasını şiddetle kınıyoruz.

Harem-i Şerif ve Mescid-i Aksa'daki statükonun açık bir ihlalini teşkil eden söz konusu tahrikkar eylemler, bölgedeki gerilimi daha da tırmandıracaktır. İsrail Hükümeti'ne, Harem-i Şerif'in statü ve maneviyatını hedef alan bu tür eylemlere izin verilmemesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz."

ANKA / Güncel

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