Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Rusya-Ukrayna arasında) Daha zor meselelere sonraki seviyelerde iki ülkenin Dışişleri Bakanlarının şekil vermeleri... - Haberler

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Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Rusya-Ukrayna arasında) Daha zor meselelere sonraki seviyelerde iki ülkenin Dışişleri Bakanlarının şekil vermeleri...

AA - Güncel
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Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Rusya-Ukrayna arasında) Daha zor meselelere sonraki seviyelerde iki ülkenin Dışişleri Bakanlarının şekil vermeleri öngörülmektedir"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Rusya- Ukrayna arasında) Daha zor meselelere sonraki seviyelerde iki ülkenin Dışişleri Bakanlarının şekil vermeleri öngörülmektedir"

AA / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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