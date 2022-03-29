Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Rusya-Ukrayna arasında) Daha zor meselelere sonraki seviyelerde iki ülkenin Dışişleri Bakanlarının şekil vermeleri...
AA - Güncel
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Son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Rusya-Ukrayna arasında) Daha zor meselelere sonraki seviyelerde iki ülkenin Dışişleri Bakanlarının şekil vermeleri öngörülmektedir"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Rusya- Ukrayna arasında) Daha zor meselelere sonraki seviyelerde iki ülkenin Dışişleri Bakanlarının şekil vermeleri öngörülmektedir"
Boğazlarımızda görülen mayınların Türkiye'ye karşı kasıtlı olarak bırakıldığını düşünüyor musunuz? #Mayın | #Türkiye | #Rusya— Haberler (@Haberler) March 28, 2022
AA / Güncel