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Son Dakika | Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
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Son Dakika | Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Son dakika haberler... Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştüDISİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

DISİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Bakanlıktan, görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün (14 Mart) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ele alınmıştır" denildi.

Haber:  ANKARA,


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Rusya, Politika, Güncel, Haberler

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